موسكو تحذر بريطانيا من أنها سترد بالمثل على العقوبات ضد شركة "إيروفلوت"

موسكو/سما/

أرسلت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية إخطارا إلى سلطات الطيران البريطانية تطالبها بالامتثال لأحكام اتفاقية الخدمة الجوية.



وحذرت الوكالة الروسية المعنية بالنقل الجوي من أن موسكو يمكن بعد العقوبات ضد شركة "إيروفلوت"، أن تفرض إجراءات مماثلة مضادة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد صرح متحدثا في البرلمان يوم الخميس، بأن لندن بسبب الوضع في أوكرانيا، قررت حظر أنشطة شركة "إيروفلوت" في المملكة المتحدة، وفرضت أيضا عقوبات على عدد من الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي.

وأفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بأنه "تم إرسال إخطار إلى سلطات الطيران في المملكة المتحدة حول ضرورة الامتثال لأحكام اتفاقية الخدمات الجوية. ويحتفظ الجانب الروسي بالحق في تطبيق تدابير مماثلة وفقا لأحكام الاتفاقية الحكومية الدولية من أجل مراعاة مبدأ التكافؤ وتوفير حقوق متساوية لشركات الطيران المعينة".

وأشارت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية إلى أن شركات الطيران البريطانية يتعين عليها في 25 فبراير وحده، تشغيل 70 رحلة عبور في المجال الجوي الروسي، إضافة إلى رحلتين على خط لندن - موسكو.