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وسائل إعلام : سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

الجمعة 25 فبراير 2022 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام : سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف



كييف/سما/

أفادت وكالة أنباء "أونيان" الأوكرانية بسماع دوي عدة انفجارات صباح اليوم الجمعة في مناطق مختلفة من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الوكالة إن دوي انفجارات سمع في ساعات الفجر في مناطق بيتيرسكي وغولوسييفسكي وبوزنياكي بالعاصمة الأوكرانية ، فيما وقعت ستة انفجارات في منطقة ترويشينا.

وذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية صباح اليوم الجمعة عبر "فيسبوك" أن حريقا اندلع في مبنى سكنى متعدد الطوابق في جنوب كييف نتيجة إصابته بجسم مجهول، مشيرة إلى أن المبنى مهدد بالانهيار.

وحسبما أفادت إدارة مدينة كييف عبر "تلغرام"، فإن الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.


وفي وقت سابق الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "قوات روسية تسللت إلى كييف" بعد يوم على بدء العملية العسكرية التي شنها الجيش الروسي في أوكرانيا بهدف إزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وأكدت الدفاع الروسية أن قواتها لا تستهدف مدن أوكرانيا لا بالمدفعية أو بالصواريخ ولا من الجو، منوهة بأنه يتم فقط تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والطيران والمطارات العسكرية في أوكرانيا بواسطة الأسلحة عالية الدقة للقوات المسلحة الروسية.

#كييف #روسيا #اوكرانيا

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