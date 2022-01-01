تعليمات بإجلاء الفلسطينيين في أوكرانيا إلى رومانيا حال اقتراب الخطر

كييف/سما/

قال رئيس الجالية الفلسطينيّة في مدينة أوديسا بأوكرانيا أشرف عباهرة، إنه سيتم إجلاء الفلسطينيين عبر ممر أمن إلى رومانيا حال اقتراب الخطر.

وأضاف عباهرة في تصريح له، أن جميع الفلسطينيين في أوكرانيا بخير، ولا يوجد إشكاليات للآن

وأشار عباهرة، إلى أن لديهم تعليمات بإخراج الفلسطينيين إلى رومانيا كممر أمن حال اقتراب الخطر، لكن النزوح الكبير الذي تشهده أوكرانيا من قبل السكان يتطلب المزيد من الانتظار

وتوقع عدم تدهور الأمور وانعكاسها على الفلسطينيين في أوديسا البالغ عددهم 450 فرداً

ويبلغ عدد الفلسطينيين في أوكرانيا قرابة 5500 فلسطيني يقيمون في كلٍ من: العاصمة كييف، وأوديسا، ومدينة خاركوف، ومدينة دنيبرو، ومدينة بالتافا، وسومي، وأوجكراد، ونيكلايف، وفينتسا، وزاباروجيا، ولفوف، وترنوبل

ونشرت السفارة الفلسطينيّة في أوكرانيا في وقت سابق من يوم الخميس أرقامًا للتواصل مع رؤساء الجاليات في المدن في حالات الطوارئ، وهي كالتالي:

مدينة كيف د. يحيى الشيخ هاتف 380673298446+

مدينة اوديسا د. أشرف عباهرة

+380630777663

مدينة خاركوف د. عمرو عمرو

+380936606238

مدينة دنيبرو د. أشرف المتريبعي

+380738508888

مدينة بالتافا د.محمد بدوي على الواتس اب

+380950762531

أحمد الدبش بالتافا

+38995538797

الاتحاد العام لطلبة فلسطين د. محمد السويطي