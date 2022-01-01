اعلام اسرائيلي: أصدقاؤنا في الخليج في حالة هلع بعد العملية العسكرية لروسيا

القدس المحتلة/سما/

قالت الباحثة الإسرائيلية، كسانيا سفتلوفا، في معهد "ميتافيم" الإسرائيلي، الخميس، إنّ كل الأصدقاء الجدد لنا في دول الخليج، هم في حالة هلع عندما يشاهدون الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأضافت الباحثة الإسرائيلية "أنهم (دول الخليج) يفهمون أنّ الولايات المتحدة لن تنقذهم أيضاً في حال حدوث تطوّر مع إيران، وهذا ليس أمراً غير ممكن. فالمسافة هناك عدة كيلومترات فقط عن إيران. لذلك، فإن هذا أمر يخيفهم جداً".

وتناولت الباحثة أيضاً المخاوف الإسرائيلية، وأشارت إلى أنه "من ناحية إسرائيل، هناك خشية كبيرة جداً أيضاً من أنّ مَن كان خائفاً أو مرتدعاً حتى الآن، فإنه لن يبقى كذلك حين يرى ما يحدث في أوكرانيا".

وتناول الإعلام الإسرائيلي التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وقالت "القناة الـ13" الإسرائيلية إنّ "على إسرائيل الحذر جداً"، وذلك بعد إدانة رئيس الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حكومة الاحتلال ووزير خارجيته، العمليةَ العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

يأتي ذلك، عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح يوم الخميس، إطلاقَ عملية عسكرية خاصة في دونباس، من أجل حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. وحذّر من أنّ "موسكو سترد فوراً على أي محاولة من الخارج، لإعاقة العملية العسكرية".

وعقد الرئيس الروسي مؤتمراً صحافياً، بعد ظهر اليوم الخميس، في العاصمة موسكو، قال فيه "نحن لا ننوي الإضرار بالنظام العالمي". وفي حين أشار إلى أنَّ "روسيا لا تزال جزءاً من الاقتصاد العالمي"، أكَّد بوتين "نحن لا نعتزم إلحاق الضرر بالنظام الذي ننتمي إليه".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنَّ "كل المحاولات التي قمنا بها، من أجل تغيير الوضع، لم تكن مثمرةً".

الأمن القومي الإسرائيلي: أي اتفاق في المفاوضات مع إيران جيد لـ"إسرائيل"

وفي السياق، تناول عران عتيسون، نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، تأثير ما يجري بين روسيا وأوكرانيا في المفاوضات النووية الإيرانية، واعتبر أن "من الناحية الاستراتيجية، فإنّ أي اتفاق يوقَّع هو جيد لإسرائيل، ونقطة على السطر".

وجاء موقف عتسيون بعد إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أمس الأربعاء، أنّه "تَحقَّقَ تقدم ملحوظ بشأن مفاوضات فيينا"، مؤكدةً "إننا قريبون من التوصل إلى اتفاق".

من جهته، أشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أنه "يمكننا إتمام الصفقة النووية في فيينا خلال ساعات قليلة"، مؤكداً "أننا لن نعبر من خطوط إيران الحمر في المفاوضات مهما كانت الظروف".

وأشار عتسيون إلى أنّ "إسرائيل ليس لديها بديل من دون الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أن "من لديه أوهام بأنّ إسرائيل تستطيع إرسال طائرات وقصف إيران من دون موافقة أميركية، لا يفهم أين يعيش".

وكرر تأكيده أنّ "إسرائيل ليس لديها بديل"، معرباً عن اعتقاده أنه "بالتأكيد ليس هناك بديل عسكري ولا سياسي ولا اقتصادي ولا غير ذلك، عن هذا الاتفاق، الذي سوف توقِّع عليه كل القوى العظمى، كما يبدو".

وختم عتسيون جازماً بأن "هذه هي الوقائع القاسية التي لا يعترف بها كثير من الإسرائيليين، لكن هذا هو الوضع".