صور: مصادر لـ"CNN" تكشف كم تبعد القوات الروسية عن كييف

واشنطن/سما/

كشف مصدران لشبكة CNN أن مسؤولا رفيعا بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أطلع مشرّعين أمريكيين، الخميس، على آخر التطورات فيما يتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال المصدران الذين كانا على الاتصال بين المسؤول والمشرعين، إن القوات الميكانيكية الروسية تمكنت من الدخول إلى أوكرانيا عبر بيلاروسيا وتبعد الآن نحو 20 ميلا (نحو 32 كيلومترا) عن العاصمة الأوكرانية، كييف.

وصف مسؤولو الإدارة الأمريكية أن (تشكيلا) روسيًا آخر دخل أوكرانيا من روسيا على مسافة أبعد قليلا، لكن كلاهما كان متجهًا نحو كييف بهدف تطويق المدينة وربما قطع رأس الحكومة الأوكرانية، وفقا لما ذكره المصدر.

أقمار صناعية

إلى ذلك، أظهرت صور الأقمار الصناعية الجديدة تحرك عشرات المركبات عبر جسر عائم بالقرب من تشيرنوبيل على الحدود البيلاروسية.



وتنقلت قافلة المركبات العسكرية عبر جسر عائم عسكري فوق نهر بريبيات بالقرب من الحدود الأوكرانية البيلاروسية، وفقًا لصور الأقمار الصناعية الجديدة من كابيلا سبيس.



التقطت الصور في الساعة 9:57 مساءً، بتوقيت كييف يوم الخميس ، تظهر المركبات المصطفة على الشاطئ الجنوبي لنهر بريبيات.

يقع هذا الموقع في عمق المحمية الإيكولوجية الإشعاعية بولاية باليسكي ، والتي تعد جزءًا من منطقة استبعاد تشيرنوبيل الكبرى.



على بعد ميل واحد من موقع القافلة والجسر العائم ، يتم ترتيب العشرات من المركبات الأخرى في أعمدة بالقرب من قرية دوفليادي المهجورة في بيلاروسيا.







يمر الطريق من دوفليادي عبر الحدود الأوكرانية إلى بريبيات وإلى مفاعل تشيرنوبيل النووي المغلق من ثمانينات القرن الماضي.

وسيطرت القوات الروسية على منشأة تشيرنوبل النووية المغلقة، في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في كييف، فيما قالت وسائل إعلام إن "روسيا قصفت منشأة لتدوير النفايات النووية في تشيرنوبل".



بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "االسيطرة على مدينة تشيرنوبل إعلان حرب على قارة أوروبا".

ويذكر أن أنطون جيراشينكو، مستشار رئيس وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، صباح الجمعة، إن العاصمة الأوكرانية، كييف، تتعرض لضربات بصواريخ كروز أو صواريخ باليستية لافتا على أن الضربات مستمرة.