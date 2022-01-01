برشلونة يقسو على نابولي برباعية في الدوري الأوروبي (فيديو)

نابولي/سما/

تأهل برشلونة الإسباني إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

وتقدم برشلونة منذ الدقيقة الثامنة عن طريق جوردي ألبا.



وعزز الهولندي فرينكي دي يونغ تقدم الفريق الكتالوني (2-0) بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ13.



وقلص نابولي النتيجة (2-1) بتسجيله أول أهدافه من ركلة جزاء نفذها بنجاح لورينزو إنسيني في الدقيقة الـ23.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول سجل جيرارد بيكيه الهدف الثالث لمصلحة الضيوف (3-1).



وأضاف برشلونة الهدف الرابع عن طريق الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الـ59، قبل أن يقلص نابولي النتيجة في الدقيقة الـ87 عن طريق ماتيو بوليتانو.