فيديو: وزيرة خارجية بريطانيا "تطرد" السفير الروسي بعد نقاش حاد

أشارت تقارير إعلامية إلى نفاد صبر وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس خلال لقائها مع السفير الروسي لدى بلادها أندريه كيلين، الذي استدعته إلى الخارجية، اليوم الخميس، في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت محطة “سكاي نيوز”، استنادا إلى مصدر بالخارجية البريطانية، إن تراس “طردت” كيلين بعد نقاش حاد، بشكل مبكر عن الموعد المحدد لنهاية اللقاء.

'Why have you started a war in Europe?'



Russian ambassador to the UK Andrey Kelin ignored Sky's @BethRigby's questions on the invasion of Ukraine.



