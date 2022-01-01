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بايدن يتحدث عن إمكانية "قطع كامل" للعلاقات مع موسكو

الخميس 24 فبراير 2022 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يتحدث عن إمكانية "قطع كامل" للعلاقات مع موسكو



واشنطن/سما/

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من "قطع كامل" للعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في حال مضي موسكو قدما في المسار الذي تنتهجه الآن.

وقال بايدن ردا على سؤال أحد الصحفيين بهذا الصدد إنه "سيتم قطع كامل للعلاقات الأمريكية الروسية في حال المضي قدما من قبل روسيا في الطريق الذي تسير عليه الآن".

وردا على سؤال عن إمكانية اندلاع حرب باردة جديدة، قال بايدن إن "هذا يتوقف على أمور مختلفة"، وأن "باقي العالم يعارض بشدة" ما يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع: "وهذا سيكون يوما باردا بالنسبة لروسيا" لأن هناك "عددا قليلا ممن يدعمونه".

ورفض بايدن التعليق على ما إذا كان سيتخذ خطوات لحث الصين على المشاركة في "عزلة" روسيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن فرض عقوبات على روسيا طالت مختلف قطاعات اقتصادها، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت صباح الخميس 24 فبراير.

#بايدن #موسكو #روسيا

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