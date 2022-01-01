  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسعار الغاز تسجل ارتفاعا غير مسبوق على غرار النفط

الخميس 24 فبراير 2022 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الغاز تسجل ارتفاعا غير مسبوق على غرار النفط



وكالات/سما/

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر آذار/ مارس للغاز بنسبة تجاوزت الـ60%، لتتجاوز حاجز الـ1600 دولار (1636 دولارا)، لكل ألف متر مكعب، حسب بيانات بورصة لندن.


قفزت أسعار الغاز بشكل حاد في الأيام الأخيرة، حيث كان السعر المقدر يوم الاثنين قرابة 850 دولارا، واقترب يوم أمس الأربعاء من 1050 دولارا للألف متر مكعب، حيث زاد بنسبة 22.5٪ خلال يومين.


ونمت تكلفة العقد الآجل لنفط خام برنت للتسليم في أبريل/ نيسان 2022 في بورصة لندن بنسبة 8.64%، لتصل إلى 105.21 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات منصة التداول في الساعة 10:21 بتوقيت غرينيتش.



واعتبارًا من الساعة 10:12 بتوقيت غرينيتش، وصلت تكلفة خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل، بزيادة 8.43%.

وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت غرينيتش، تجاوزت تكلفة خام برنت 105 دولارا للبرميل الواحد، حيث وصلت إلى 105.04 دولارًا للبرميل بزيادة قدرها 8.47%.
وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر نفط برنت 105 دولارات للبرميل في أغسطس/ آب 2014.

#الغاز #اسعار الغاز #اسعار النفط #اوكرانيا #روسيا #حرب روسيا اوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

الغزو الروسي لأوكرانيا بدأ

سقوط مئات القتلى في الهجوم الروسي على أوكرانيا وحديث عن إنزال بري (فيديوهات)

العملات في فلسطين : ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

بعد اعلان دعمها أوكرانيا.. روسيا ترد على "دولة" الاحتلال الإسرائيلي

بالفيديو: اللحظات الأولى لعملية روسيا العسكرية في أوكرانيا

بوتين يعلن عن "عملية عسكرية" في أوكرانيا

بوتين يحذر و يتوعد هؤلاء بـ"ردّ لم يواجهوه في تاريخهم" ..

الأخبار الرئيسية

بلومبيرغ: كييف قد تسقط خلال ساعات

روسيا

الجيش الأوكراني يكشف عن هدف القوات الروسية من السيطرة على كييف

روسيا

أبرز ردود الفعل الدولية على الغزو الروسي لأوكرانيا

إلى متى ستصمد أوكرانيا ؟.. المستشار النمساوي ينشر مكالمة مع زيلينسكي تحمل الإجابة

بايدن يعلن تبنّي مجموعة السبع حزمة عقوبات "مدمرة" ضد روسيا

الاتصالات الفلسطينية