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إلى متى ستصمد أوكرانيا ؟.. المستشار النمساوي ينشر مكالمة مع زيلينسكي تحمل الإجابة

الخميس 24 فبراير 2022 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلى متى ستصمد أوكرانيا ؟.. المستشار النمساوي ينشر مكالمة مع زيلينسكي تحمل الإجابة



فيينا/سما/

نشر المستشار النمساوي كارل نهامر مقتطفات من محادثته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذكر أن الأخير قال إنه "لا يعرف إلى متى ستصمد أوكرانيا" في ظل الحملة الروسية.

وقال زيلينسكي لنظيره النمساوي إن بلاده قد لا تكون قادرة على مقاومة هجوم القوات الروسية.

وأضاف نهامر أن النمسا "ليست غير مبالية بانتهاكات القانون الدولي"، ووعد بتقديم المساعدة حيثما أمكن ذلك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

كما حذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

#كييف #أوكرانيا #فولوديمير زيلينسكي

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