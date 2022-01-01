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بايدن يعلن تبنّي مجموعة السبع حزمة عقوبات "مدمرة" ضد روسيا

الخميس 24 فبراير 2022 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يعلن تبنّي مجموعة السبع حزمة عقوبات "مدمرة" ضد روسيا



وكالات - سما-

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس أن مجموعة السبع وافقت على حزمة عقوبات "مدمرة" ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن في تغريدة على "تويتر": "التقيت هذا الصباح نظرائي في مجموعة السبع لمناقشة الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا واتفقنا على المضي قدما في فرض حزمة من العقوبات المدمرة وغيرها من الإجراءات الاقتصادية لمحاسبة روسيا... نقف مع شعب أوكرانيا الشجاع". 

من جهتها اعلنت الرئاسة الأوكرانية مساء يوم الخميس أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبيل.

وقالت مستشارة قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية أليونا شيفتسوفا إن الروس سيطروا على محطة تشيرنوبيل، مشيرة إلى أن هذا لا يهدد أمن أوكرانيا فحسب، بل أمن أوروبا أيضا.

وأكد هذه المعلومات مستشار رئيس مكتب الرئيس ميخايلو بودولياك. 

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أكد أن القوات الروسية تسعى للسيطرة على محطة "تشرنوبل" النووية، معتبرا ذلك "إعلان حرب على أوروبا برمتها".

وكتب على "تويتر": "قوات الاحتلال الروسية تحاول السيطرة على محطة تشرنوبل.. المدافعون عنها يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986".

وأضاف: "هذا إعلان حرب على أوروبا برمتها". أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس أن مجموعة السبع وافقت على حزمة عقوبات "مدمرة" ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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