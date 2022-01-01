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صندوق النقد الدولي يحذر من خطر اقتصادي كبير يهدد العالم بعد الحملة الروسية على أوكرانيا

الخميس 24 فبراير 2022 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
صندوق النقد الدولي يحذر من خطر اقتصادي كبير يهدد العالم بعد الحملة الروسية على أوكرانيا



وكالات - سما-

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشكل خطرا اقتصاديا كبيرا على المنطقة والعالم، بما سيهدد النمو العالمي.

وكتبت غورغييفا على تويتر: "أشعر بقلق كبير حيال ما يحصل في أوكرانيا، وقبل كل شيء، حيال العواقب على الأبرياء.. هذا يشكل خطرا اقتصاديا كبيرا على المنطقة والعالم.

وأضافت: "نحن بصدد تقييم التداعيات ومستعدون لدعم الدول الأعضاء في صندوقنا إن اقتضت الحاجة ذلك".

وإثر بدء العملية العسكرية سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا، حيث تجاوزت عتبة المئة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أعوام، مترافقة مع تراجع حاد في أسواق الأسهم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية"، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن "المدنيين ليسوا في خطر"، وأن "حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل".

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