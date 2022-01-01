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منح اللجوء للرئيس الاوكراني ..

جونسون: استبعاد البنوك الروسية من منظومة المال البريطانية وحظر الطيران

الخميس 24 فبراير 2022 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
جونسون: استبعاد البنوك الروسية من منظومة المال البريطانية وحظر الطيران



 أعلن رئيس الورزاء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، جزمة من العقوبات على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا من ضمنها منع شركة الطيران الروسية "Aeroflot" من الهبوط في المطارات البريطانية، وحرمان الحكومة الروسية من تداول الجنيه الإسترليني.

وقال جونسون في كلة أمام البرلمان: "لن يستطيع بوتين أن يطهر يديه من تورطه في دم الأوكرانيين"، حسب قوله.

وأردف جونسون: "اتفقنا على وقف الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي وأرحب بعدم تصديق ألمانيا على خط نورد ستريم 2"، حسب تعبيره.

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا قائلا: "سنستهدف روسيا اقتصاديا وذلك سيشمل البنوك التي ستُثتنى من منظومة الأموال البريطانية، الأكبر في العالم".

وتابع جونسون: "سنجمد أصول أكثر من 100 كيان وفرد مؤيد لحرب بوتين بالإضافة إلى الـ100 التي أعلنا عنها سابقا".

وأكد رئيس وزراء بريطانيا أن بريطانيا ستمنع " الحكومة الروسية من استخدام الجنيه الإسترليني وأمريكا ستُقدم على نفس الخطوة مع الدولار"، حسب قوله.

وأردف جونسون قائلا: "بريطانيا ستفرض عقوبات لم ترها روسيا في تاريخها"، حسب تعبيره.

وكشف رئيس وزراء بريطانيا أن بلاده "ستمنع الخطوط الروسية من الهبوط على الأراضي البريطانية"، حسب قوله.

وقال أن المملكة المتحدة مستعدة لمنح اللجوء للقيادة الأوكرانية في حال الضرورة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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