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جلعاد : اسرائيل دولة صغيرة لا يمكنها التاثير على ما يحدث في اوكرانيا

الخميس 24 فبراير 2022 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلعاد : اسرائيل دولة صغيرة لا يمكنها التاثير على ما يحدث في اوكرانيا



القدس المحتلة / سما /

قال الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق لقسم الأمن السياسي في وزارة الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، إن جزءا من أمن بلاده مرتبط بروسيا. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، عن الجنرال عاموس غلعاد، أن بلاده دولة صغيرة، وليس بإمكانها التأثير على ما يحدث في أوكرانيا، بدعوى أن استفزاز روسيا سيكون هراء، على حد قوله.   وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أفضل حليف لبلاده، ولكن جزءا من أمن إسرائيل مرتبط بروسيا. جاء تصريح الجنرال غلعاد تعليقا على ما صرح به، إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، من أن بلاده تأخرت في ردها على ما يجري في أوكرانيا، حيث طالب إسرائيل علانية بالكشف عن موقفها من الأزمة الأوكرانية، لكنه شدد على أن دعم الموقف الأمريكي كان ضروريا.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، بأن الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعات وجلسات حوارية ونقاشية مستمرة لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

من جهته عقّب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء يوم  الخميس، على الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بينيت، خلال حفل تخريج ضباط من جيش الاحتلال جنوب إسرائيل: "قلوبنا مع مواطني أوكرانيا الذين أقحموا الى هذا الوضع بدون ذنب".

وحث الإسرائيليين المتواجدين في اوكرانيا على مغادرتها فورا، مضيفًا: "أن ممثلين عن إسرائيل يتواجدون على معابر اوكرانيا الغربية لمساعدتهم".

وأضاف ب"ينيت"، أن أبواب إسرائيل مفتوحة أمام يهود أوكرانيا، معربًا عن استعداد إسرائيل لتقديم المساعدات الاغاثية.

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