استطلاع: 59 بالمئة من الإسرائيليين يُخفون يهوديتهم عند السفر للخارج

القدس المحتلة / سما /

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "رودر مان" الخيرية (Ruderman Family Foundation)، أن معظم الإسرائيليين يخشون من مسألة "معاداة السامية" ويُخفون هويتهم اليهودية عند السفر إلى الخارج، وفي المقابل يشعرون أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي لمحاربة "معاداة السامية" عبر الانترنت.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فقد تم تقديم نتائج الاستطلاع، يوم الإثنين الماضي، إلى لوبي الكنيست للعلاقات الإسرائيلية الأمريكية مع اليهود.

ووفقًا للاستطلاع، يعتقد 62% من الإسرائيليين أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات تجاه الحوادث المعادية لليهود في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إرسال فِرق إنقاذ عند الضرورة.

ويعتقد حوالي 38% من المُستطلعة آراؤهم أن إسرائيل فشلت في محاربة معاداة السامية على الإنترنت، وفي الوقت نفسه، يعتقد 5% فقط أن المجتمع الدولي يفعل ما يكفي للقضاء على معاداة السامية.

وأظهر الاستطلاع أن 73% من الإسرائيليين يتعاطفون إلى حد كبير مع اليهود في جميع أنحاء العالم في حال وقوع حادث مُعادٍ لهم، بينما قال 1% فقط إنهم لا يتعاطفون مع هذه الحوادث على الإطلاق.

وبيّن الاستطلاع أن 28% من الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا قلقون جدًا على سلامتهم في الخارج، وهو ذات الشعور لدى 16% من الإسرائيليين الذين يبلغون من العمر 60 عامًا وأكثر.

وقال 13% من الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا و8% من الذين يبلغون من العمر 60 عامًا وأكثر، إنهم سيُخفون هويتهم الإسرائيلية عند السفر.

وبشكل عام، وفق استطلاع الرأي، قال 59% من الإسرائيليين إنهم يُخفون حقيقة أنهم يهود عند السفر إلى الخارج.

وفي السياق، قال رئيس مؤسسة "رودرمان" الخيرية، جاي رودرمان: إن "المخاوف التي عبر عنها الإسرائيليون في الاستطلاع، تتوافق مع الاتجاه المقلق لارتفاع الحوادث المعادية للسامية في جميع أنحاء العالم".