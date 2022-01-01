  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البنتاغون: روسيا تسعى للسيطرة على كييف لإسقاط الحكومة وتعيين أخرى موالية لها هناك

الخميس 24 فبراير 2022 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون: روسيا تسعى للسيطرة على كييف لإسقاط الحكومة وتعيين أخرى موالية لها هناك



وكالات - سما-

– رأى مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية أن روسيا تخطط للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف وإسقاط الحكومة الأوكرانية وتعيين أخر موالية لموسكو بدلا عنها.

وقال المسؤول الأمريكي: "لا نزال نؤمن أن لديهم (الروس) النية بالسيطرة على العاصمة وإسقاط الحكومة وتعيين أخرى موالية لهم، وهذا ما يفسر التقدم المبكر نحو كييف".

وأضاف االمسؤول الرفيع قائلا إن الهجمات التي شنتها فبوقت سابق الخميس تمثل "المرحلة الأولى" من هجوم أوسع على أوكرانيا.

وتابع المسؤول قائلا عن القوات الروسية: "إنهم يتحركون نحو كييف"، حسب قوله.

#روسيا اوكرانيا #كييف روسيا #اوكرانيا روسيا اميركا #موسكو كييف

الأكثر قراءة اليوم

الغزو الروسي لأوكرانيا بدأ

سقوط مئات القتلى في الهجوم الروسي على أوكرانيا وحديث عن إنزال بري (فيديوهات)

العملات في فلسطين : ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

تفاصيل المنخفض الجوي القادم الذي يضرب فلسطين

بعد اعلان دعمها أوكرانيا.. روسيا ترد على "دولة" الاحتلال الإسرائيلي

بالفيديو: اللحظات الأولى لعملية روسيا العسكرية في أوكرانيا

بوتين يعلن عن "عملية عسكرية" في أوكرانيا

الأخبار الرئيسية

مصادر غربية : القوات الروسية ستحتل "كييف" خلال ساعات ..

حسن نصر الله : اسرائيل ستزول من الوجود إذا فرضت حربا على لبنان

أوكرانيا تعترف : قوات روسية اخترقت منطقة كييف..

الجهاد الاسلامي يهدد: ما يجري بالقدس سيقودنا لمعركة جديدة عنوانها "سيف القدس"

20220224064845

سقوط مئات القتلى في الهجوم الروسي على أوكرانيا وحديث عن إنزال بري (فيديوهات)

الاتصالات الفلسطينية