البنتاغون: روسيا تسعى للسيطرة على كييف لإسقاط الحكومة وتعيين أخرى موالية لها هناك

وكالات - سما-

– رأى مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية أن روسيا تخطط للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف وإسقاط الحكومة الأوكرانية وتعيين أخر موالية لموسكو بدلا عنها.

وقال المسؤول الأمريكي: "لا نزال نؤمن أن لديهم (الروس) النية بالسيطرة على العاصمة وإسقاط الحكومة وتعيين أخرى موالية لهم، وهذا ما يفسر التقدم المبكر نحو كييف".

وأضاف االمسؤول الرفيع قائلا إن الهجمات التي شنتها فبوقت سابق الخميس تمثل "المرحلة الأولى" من هجوم أوسع على أوكرانيا.

وتابع المسؤول قائلا عن القوات الروسية: "إنهم يتحركون نحو كييف"، حسب قوله.