مصادر غربية : القوات الروسية ستحتل "كييف" خلال ساعات ..

قُتل وأصيب العشرات من المدنيين والجنود من الجيشين الأوكراني والروسي في قصف متبادل، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا، فيما أشار حرس الحدود الأوكراني إلى اختراق القوات الروسية منطقة كييف.

وذكرت وسائل إعلام روسية بأنّ قوات الأمن اعتقلت "عشرات المحتجين" ضد الحرب في ميدانين في موسكو وسان بطرسبرغ.

وأقرّ الرئيس الأوكراني بأنّ الروس سيطروا على مطار أنتونوف على بعد أربعين كيلومترًا من العاصمة، كييف، بعد معارك استمرّت لساعات. وتخوض القوات الروسية والأوكرانية معارك ضارية قرب مفاعل تشيرنوبل النووي.

وقال أوليكسي أريستوفيتش وهو أحد مساعدي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للصحافيين، اليوم "أعرف أن أكثر من 40 (جنديا) قتلوا وأصيب العشرات. وهناك معلومات عن مقتل نحو 10 مدنيين". كما قُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا في قصف صاروخي روسي في أوديسا بشرق أوكرانيا، بحسب السلطات المحلية.

وذكر الجيش الروسي أنّه دمّر 74 منشأة عسكرية، بينها 11 مهبط طائرات، في أوكرانيا، بعد ساعات من إطلاق موسكو عملية عسكرية واسعة النطاق.

وفي الوقت ذاته، تم الإبلاغ عن موجة ثانية من الهجمات الروسية في البلاد، وشوهد دخان أسود يتصاعد فوق مبنى مقر استخبارات وزارة الدفاع الأوكرانية في العاصمة كييف، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.