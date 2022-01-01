حسن نصر الله : اسرائيل ستزول من الوجود إذا فرضت حربا على لبنان

وكالات - سما-

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، إن "إسرائيل هذه ستزول من الوجود وهذا كيان مؤقت"، مضيفا: أنا أؤيد اعتماد هذه التسمية.

وأوضح نصر الله، في مقابلة مع قناة المنار، أن "هذا الكيان مؤقت وذاهب إلى الزوال وإذا فرضت إسرائيل حربا على لبنان فسترى بأسنا المتوفر في ذلك الوقت".

واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" أن "موضوع الحرب مع لبنان يُضرَب له ألف حساب ولم يعد كإدخال فرقة موسيقية"، مشيرا أن "ما حصل في لبنان هو مصداق للوعد الالهي في كتابه".

وأكد أن مشروع "حزب الله" الحقيقي هو العدالة والسلام ومشروع المقاومة الانتصار وحماية الناس والدفاع عن الحرية والوطن والأمة والمقدسات".

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، علق على اختراق طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، الأجواء الإسرائيلية "قائلا: إن الحزب يعرف معنى أزيز طائراتنا".

ونشر غانتس تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، أكد من خلالها أنه في حال ما طلب منه الهجوم على "حزب الله" سيفعل، وبقوة، وسنلحق الضرر الكبير بالحزب ولبنان سيتحمل المسؤولية.

وأعرب عن قلق بلاده من تطور الطائرات المسيرة، خاصة الإيرانية منها، موضحا أنها تمثل خطرا على المنطقة بأسرها، بدعوى أن إيران مسؤولة عن تسليح "مبعوثيها" في لبنان والمنطقة، وهي بذلك تقوِّض أركان المنطقة، وتهدد استقرارها.

وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان له، الجمعة الماضية، أنه "أطلق الطائرة المسيرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف البيان أن "الطائرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، وأنها امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة".

وأكد أن "الطائرة نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".

بالمقابل وردّا على إطلاق مسيرة "حزب الله"، نفّذ الطيران العسكري الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.