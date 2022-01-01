الاتحاد الأوروبي يتعهد بعقوبات تؤدي إلى تآكل الاقتصاد الروسي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى تآكل الاقتصاد الروسي".

وأوضحت، في تصريحات لها في بروكسل، قائلة "سنجمد الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي ونمنع البنوك الروسية من الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية، فتلك الإجراءات ستؤثر على روسيا بشدة حيث ستزيد من تدفق رأس المال إلى الخارج، وتزيد التضخم، وتؤدي تدريجيا إلى تآكل قاعدة موسكو الصناعية".

وأضافت قائلة: "سنضعف أيضا الوضع التكنولوجي لروسيا في المجالات الرئيسية من المكونات عالية التقنية إلى البرامج المتطورة".