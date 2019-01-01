مفاجأة .. إيدين هازارد في طريقه للعودة إلى تشيلسي

وكالات / سما /

ذكر “راديو ماركا” بأن نادي تشيلسي الإنجليزي يرغب في استعادة البلجيكي إيدين هازارد من ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل الدولي البلجيكي إيدين هازارد صاحب 31 عاماً للعب في صفوف ريال مدريد صيف 2019، قادماً من تشيلسي بمبلغ قدّر بحوالي 115 مليون يورو.

وتوقع الجميع نجاح إيدين هازارد مع ريال مدريد بعد تألقه اللافت للأنظار مع ليل وبعده تشيلسي، حيث كان أهم لاعب في تشكيلة البلوز لسنواتٍ عدة.

ولكن عكس جميع التوقعات، قدّم إيدين هازارد مستويات باهتة للغاية مع ريال مدريد بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها النجم البلجيكي طوال السنوات الماضية.

وأصبح إيدين هازارد حبيس دكة البدلاء في ريال مدريد هذا الموسم في ظل تألق البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، الأمر الذي جعل اللاعب يفكر في الرحيل أملاً في استعادة مستواه من جديد.

وأشار راديو ماركا إلى أن تشيلسي يناقش مع ريال مدريد إمكانية التعاقد مع إيدين هازارد على سبيل الإعارة لمدة موسم على أمل استعادة مستواه من جديد مع فريقه السابق.

الجدير بالذكر أن عقد إيدين هازارد سينتهي مع ريال مدريد صيف عام 2024.