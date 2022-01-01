تصريح ناري لكلوب عن التنافس بين ليفربول ومانشستر سيتي

وكالات / سما /

عبر يورجن كلوب، المُدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بفوزهم بستة أهدافٍ دون رد على ليدز يونايتد، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب أنفيلد رود قد شهدت تسجيل 6 أهداف لأصحاب الأرض، سجل الأهداف محمد صلاح “هدفين”، وساديو ماني “هدفين”، وجويل ماتيب “هدف”، وفيرجيل فان دايك “هدف”.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”هذا أمر يُمكن أن يحدث، ولكني لم أكن أتوقعه، لدينا 10 أيام قبل المُباراة المُقبلة في الدوري”.

وتابع مُدرب الريدز :”لدينا مُبارتين في هذه الفترة في بطولتين مُختلفتين، واحدة منهما هي المُباراة النهائية لكأس الرابطة ضد تشيلسي، علينا أن نكون مُستعدين”.