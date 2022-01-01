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تصريح ناري لكلوب عن التنافس بين ليفربول ومانشستر سيتي

الخميس 24 فبراير 2022 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح ناري لكلوب عن التنافس بين ليفربول ومانشستر سيتي



وكالات / سما /

عبر يورجن كلوب، المُدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بفوزهم بستة أهدافٍ دون رد على ليدز يونايتد، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب أنفيلد رود قد شهدت تسجيل 6 أهداف لأصحاب الأرض، سجل الأهداف محمد صلاح “هدفين”، وساديو ماني “هدفين”، وجويل ماتيب “هدف”، وفيرجيل فان دايك “هدف”.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”هذا أمر يُمكن أن يحدث، ولكني لم أكن أتوقعه، لدينا 10 أيام قبل المُباراة المُقبلة في الدوري”.

وتابع مُدرب الريدز :”لدينا مُبارتين في هذه الفترة في بطولتين مُختلفتين، واحدة منهما هي المُباراة النهائية لكأس الرابطة ضد تشيلسي، علينا أن نكون مُستعدين”.

وتطرق كلوب للحديث عن المُنافسة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري، وقال عن ذلك :”هناك فارق 3 نقاط ومن بعد ذلك سيلعب السيتي وربما يصل الفارق لست نقاط، إذا فُزنا في كل مُبارياتنا سيكون هناك فرصة لنا”.

وتابع :”علينا الفوز في كافة المُباريات ضد كل المُنافسين الأقوياء، وذلك سيكون اختباراً صعباً، وسنُحاول”، ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 60 نقطة، فيما يحتل السيتي المركز الأول برصيد 63 نقطة.

#مانشستر سيتي #ليفربول #يورجن كلوب #الدوري الإنجليزي

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