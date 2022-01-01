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رسميا .. اسرائيل تندد بالهجوم الروسي على اوكرانيا

الخميس 24 فبراير 2022 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا .. اسرائيل تندد بالهجوم الروسي على اوكرانيا



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، في تصريح صحافي اليوم، الخميس، إن "إسرائيل تندد بالهجوم الروسي الخطير على أوكرانيا".

وأضاف أن "إسرائيل هي دولة جربت الحروب، والحرب ليست طريقة لحل النزاعات. وما زال بالإمكان وقف وتسوية الخلافات. وتوجد لإسرائيل علاقات جيدة مع روسيا وكذلك مع أوكرانيا".

وأضاف أن "الهجوم الروسي على أوكرانيا هو خرق خطير للنظام العالمي، وإسرائيل تندد بهذا الهجوم، ومستعدة وتستعد لتقديم مساعدات إنسانية لمواطني أوكرانيا".

وتابع لبيد أنه "يوجد عشرات آلاف الإسرائيليين في روسيا وأوكرانيا، ومئات آلاف اليهود في كلتا الدولتين، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم في مقدمة اعتباراتنا. كذلك علينا الحفاظ على أمن وسلامة دبلوماسيي وزارة الخارجية ومبعوثي ’ناتيف’ والوكالة اليهودية المتواجدين في أوكرانيا. وفي هذه الساعات يخاطرون بحياتهم من أجل الاستمرار في مساعدة أي إسرائيلي وأي يهودي".

وجاء الموقف الإسرائيلي في أعقاب مداولات أجراها لبيد ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا، فجر اليوم، بمشاركة ومسؤولين في مجلس الأمن القومي. وتداول بينيت ولبيد حول الرسالة التي سينقلها الأخير خلال مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم، بحسب مصادر صحافية.

ويعقد بينيت مداولات موسعة، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، بمشاركة لبيد ووزير الأمن، بيني غانتس، ومسؤولين آخرين في الخارجية ومجلس الأمن القومي.

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