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تشافي يشبه مواجهة برشلونة ونابولي بالحرب

الخميس 24 فبراير 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشافي يشبه مواجهة برشلونة ونابولي بالحرب



وكالات / سما /

شبه المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، مباراة نابولي القادمة بالحرب الكروية، قبيل مباراة الفريقين في ملعب دييجو مارادونا، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور الإقصائي من الدوري الأوروبي.

وقال تشافي في تصريحات صحفية على هامش اللقاء “كل مباراة نلعبها كنهائي، ومباراة نابولي أكثر من نهائي بالطبع لأننا لم ننجز ما علينا في ملعبنا، علينا أن نخنق المنافس في نصف ملعبه، نحن متحمسون ونظن أننا نملك القدرة على المنافسة”.

وأضاف تشافي” يجب أن نكون أنفسنا، نحن نتحسن ونسير في الطريق الصحيح، لكنها مباراة مقلقة بالطبع، وأعتقد أن الخصم سيشكل ضغطاً عالياً علينا، وسنرى ما سيحدث في اللقاء”.

واستطرد مدرب برشلونة “اللعب ضد نابولي لن يكون سهلاً لأنهم يفرضون نسقاً عالياً للضغط، ستكون معركة من أجل الحصول على الكرة والاستحواذ، هذه هي أوروبا، ونابولي في مستوى دوري الأبطال، وأظنه اختبار جيد لنا لإثبات أن برشلونة يمكنه المنافسة أوروبياً”.

وأكمل المدرب الكتالوني حديثه” ستكون مباراة تعتمد على التركيز، حرب كروية بمعنى الكلمة، والفريق الذي سيسطر على الكرة ستكون حظوظه أكبر في الفوز، والجمهور سيكون له دور بالطبع، من العار أننا لم نفز في ملعبنا، ولكن علينا التحلي بالشجاعة وصناعة الفرص”.

#تشافي هيرنانديز #نابولي #برشلونة #الدوري الأوروبي

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