فلسطين في المجموعة الثانية من تصفيات الدور النهائي المؤهل لكأس آسيا 2023

كوالالمبور / سما /

أسفرت قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في الصين، عن وجود المنتخب الوطني الفلسطيني في المجموعة الثانية.

ويحل الفدائي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات منغوليا، التي تستضيف لقاءات المجموعة، ومنتخبي اليمن والفلبين. يتأهل للنهائيات أول كل مجموعة بجانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

ويفتتح الفدائي مشواره في التصفيات بلقاء منغوليا في الثامن من يونيو القادم, ثم اليمن (11 يونيو)، والفلبين (14 يونيو).

وضمن لغاية الآن 13 منتخباً التأهل إلى النهائيات، من بينها منتخب الصين المضيف، فيما يشتعل التنافس في الدور النهائي من التصفيات للحصول على البطاقات الـ11 المتبقية في النهائيات التي تجري خلال يونيو القادم.