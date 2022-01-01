مبابي يحرج إدارة باريس سان جيرمان مجدداً!

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن كيليان مبابي هداف ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي قد رفض عرضاً خيالياً لتجديد عقده مع النادي الباريسي، ليؤكد من جديد عزمه الانتقال إلى ريال مدريد عقب نهاية الموسم.

وسينتهي عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي ابن 23 عاماً مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ويحاول النادي بشتى الطرق إقناع اللاعب بالبقاء ونسيان حلم ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان لا يتخلى عن هدفه بتمديد عقد مبابي، وقدم بالفعل للنجم الفرنسي “شيك على بياض” يتجاوز 90 مليون يورو، ووعده بمشروع رياضي مميز.

وأضافت الصحيفة أن بالرغم من محاولات باريس سان جيرمان المستمرة مع مبابي، إلا أن الإجابة لا تزال سلبية، حيث كان الاقتراح الأخير هو تمديد عقده لمدة موسمين، مع وجود بند في عقده يسمح لمبابي بالرحيل عقب انتهاء كأس العالم 2022 القادمة.

وأكملت “ماركا” أن ريال مدريد يشيد باحتراف كيليان مبابي، وواثق تماماً من تمسك اللاعب بفكرة اللعب في ريال مدريد الموسم المقبل، حيث أن إدارة النادي لا تضغط عليه، وتركوا له حرية الاختيار سواء بالبقاء في ناديه أو الانتقال إلى المرينجي.