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الازمة الاوكرانية.. البورصة المصرية تخسر مليارات الجنيهات في أول نصف ساعة

الخميس 24 فبراير 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الازمة الاوكرانية.. البورصة المصرية تخسر مليارات الجنيهات في أول نصف ساعة



تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقد رأس المال السوقي نحو 20 مليار جنيه.

وسجل رأس المال السوقي نحو 693 مليار جنيه، مقابل مستوى 713.668 مليار جنيه بتراجع 20.6 مليار جنيه .

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 3.31 %، عند 10927.11 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 4.09٪ عند 1870.65 نقطة.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 4.14٪ عند 2813.05 نقطة.

يأتي ذلك على خلفية تراجع أسواق الأسهم العالمية بعدما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا، وبعد أن صرح مسؤولون أوكرانيون بتعرض العاصمة كييف لضربات صاروخية وسمع دوي انفجارات عدة في وسطها.

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