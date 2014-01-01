مهاجم جديد في صفوف الشجاعية

غزة / سما /

أعلن نادي اتحاد الشجاعية عن استعادة مهاجمه الشاب أحمد عابد لاستكمال الموسم الحالي مع الفريق الذي يتصدر دوري الدرجة الممتازة برصيد (23) نقطة.

وسيظهر عابد مع الشجاعية في مرحلة الإياب بعد أن سبق وخاض مرحلة الذهاب مع الأهلي الفلسطيني في الدرجة الممتازة التي خاض فيها الموسم الماضي مرحلة الإياب مع الجلاء.

وكان الشجاعية قد أعلن قبل ساعات عن استعادة المدافع فضل قنيطة لتدعيم صفوف الفريق وتعويض بعض الغيابات بسبب الإصابات للمدافعين إبراهيم النتيل وسالم وادي.

ويسعى الشجاعية للظهور بمظهر قوي والحفاظ على صدارة الترتيب للوصول لمنصات التتويج والفوز بدرع الدوري بعدما سبق تحقيقه في موسم 2014-2015.