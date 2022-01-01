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"شباب جباليا" يستعيد لاعبه المميز

الخميس 24 فبراير 2022 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"شباب جباليا" يستعيد لاعبه المميز



غزة / سما /

استعاد نادي شباب جباليا حارس مرماه أحمد عفانة، بعد فشل التحاقه بصفوف نادي مركز بلاطة في المحافظات الشمالية.

وفشل عفانة بالانتقال إلى "الجدعان"، بعد منع الاحتلال الإسرائيلي إصدار تصريح خاص للحارس، من أجل اللعب مع بلاطة في دوري المحترفين.

وكان مركز بلاطة أعلن قبل أسابيع تعاقده مع الحارس عفانة، قادماً من شباب جباليا، مقابل أكثر من 10 آلاف دولار، دفعها اللاعب لناديه "الثوار".

وتشكل عودة عفانة، إلى "الثوار" مبشرة لفريقه، في ظل المعاناة التي يعانيها الفريق في الدوري، باحتلاله المركز العاشر في جدول الترتيب، الأمر الذي جعله مهدد بالهبوط.

#شباب جباليا #أحمد عفانة #حارس

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