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اعتقال مواطن إسرائيلي في السعودية

الخميس 24 فبراير 2022 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال مواطن إسرائيلي في السعودية



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن السلطات السعودية اعتقلت مواطنا إسرائيليا، بعد أن دخل في نوبة غضب خلال تواجده في إحدى الصيدليات وبدأ بالصراخ بأن إسرائيل هي أفضل دولة في العالم.

وسامي العبارة (40 عاما) من سكان مدينة رهط في منطقة النقب الجنوبي و"يعاني من مرض السكري، الذي من المحتمل أن يكون سببا لسلوكه"، على حد قول عائلته.

وناشدت الأسرة المسؤولين السعوديين لإطلاق سارحه، موضحة أنه مريض ولا يتحكم في نفسه. كما طلبوا المساعدة من عضو الكنيست زعيم حزب "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس.

وبحسب تقارير إعلامية عبرية فقد اعتقل العبارة يوم أمس الثلاثاء، بعد أن كان وصل إلى المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي مع مجموعة كبيرة من العائلة والأصدقاء لأداء العمرة، مشيرة إلى أن عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، قد يعقد أي جهود لإطلاق سراحه.

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