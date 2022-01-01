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أوكرانيا لتركيا: أغلقوا الدردنيل!

الخميس 24 فبراير 2022 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوكرانيا لتركيا: أغلقوا الدردنيل!



وكالات - سما-

طالبت الحكومة الأوكرانية تركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية، على خلفية شن موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.

وذكر السفير الأوكراني لدى أنقرة، فاسيلي بودنار، على حساب السفارة في "تويتر": "أتوجه إلى الإدارة التركية بطلب مساعدة أوكرانيا. نطالب بإغلاق الدردنيل، ونريد فرض عقوبات على الجانب الروسي وتجميد أصول الروس هنا".

وكان بودنار قال قال مؤخرا في حوار مع وكالة "رويترز" أن أوكرانيا في حال تعرضها للغزو من قبل روسيا ستتوجه إلى تركيا بطلب إغلاق البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية.

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