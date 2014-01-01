حرب أوكرانيا: تراجع البورصات العالمية وارتفاع أسعار الدولار والـ"بيتكوين"

وكالات

تراجعت الأسهم بالبورصات العالمية وعائدات السندات الأميركية اليوم الخميس بمستويات حادة، بينما ارتفعت أسعار الدولار والذهب بشدة مع إطلاق القوات الروسية صواريخ على عدة مدن أوكرانية وإنزال قوات على ساحلها الجنوبي.

ويبدو أن انهيار الأسهم سيستمر في أوروبا والولايات المتحدة، مع قفزة حادة في أسعار السلع، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي.

تعليق المبادلات ببورصة موسكو

بينما في روسيا، أعلنت بورصة موسكو، اليوم الخميس، تعليق المبادلات على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.

وقالت بورصة موسكو، في بيان، "علقت المبادلات في كل الأسواق. سيعلن استئناف التداول في وقت لاحق".

أسعار برميل النفط فوق حاجز الـ100 دولار

عالميا، قفز سعر برميل خام برنت إلى 100 دولار، وذلك بعد سماع دوي انفجارات في أوكرانيا عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن عملية عسكرية شرقي أوكرانيا.

كما قفز خام برنت الذي يعتبر المعيار العالمي لأسعار النفط لفترة وجيزة فوق حاجز الـ100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، وقفز الخام الأميركي بنسبة 3.3% إلى 95.15 دولاراً للبرميل.

وبحلول الساعة 08:14، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نيسان/ أبريل 5.36 بالمئة أو 5.36 دولارات، إلى 102.20 دولار للبرميل في أعلى مستوى منذ عام 2014.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان/ أبريل، بنسبة 5.26 بالمئة أو 4.84 دولارات، إلى 96.94 دولارا للبرميل.

وروسيا منتج رئيس للنفط الخام، إذ تعتبر ثاني أكبر منتج بعد الولايات المتحدة بمتوسط يومي 10.2 ملايين برميل، وأكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وعلى صعيد الذهب، فقد قفزت الأسعار في التعاملات الفورية 1.49 بالمئة أو 28.35 دولارا، إلى 1937.36 دولارا للأوقية. ليسجل أعلى مستوى منذ أوائل كانون الثاني/يناير 2021.

تراجع حاد بالبورصات العالمية

أما على صعيد البورصات العالمية، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 وDAX الألماني بأكثر من 3.5% في الصفقات المبكرة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة 2%.

تراجعت أسهم S&P 500 e-minis بنسبة 2.3%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 2.8%، مما يضع المؤشر الأميركي على المسار نحو تأكيد أنه في سوق هابطة.

في آسيا، انخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بأكثر من 3.2% إلى أدنى مستوى له، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. تراجعت الأسهم الأسترالية أكثر من 3% وخسرت الأسهم القيادية الصينية 2%. وانخفض مؤشر نيكي في طوكيو بنسبة 2.1%.

وتعرضت الأسهم الأميركية لضربة بالفعل، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.38%.

ارتفاع صرف الدولار وعملة بيتكوين

وعلى صعيد أسعار صرف العملات، عزز الهروب العالمي إلى الأمان، الدولار، الذي قفز بأكثر من نصف في المائة أمام سلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين إلى 96.715. وانخفض اليورو بنسبة 0.8% خلال اليوم عند 1.1220 دولار.

وتحول الروبل الروسي للانخفاض بعنف بعد أن سجل مكاسب صغيرة في وقت مبكر من الجلسة. وكان آخر انخفاض له يصل إلى 5.77%.

واتسع البيع في أسواق العملات المشفرة، مما دفع عملة "بيتكوين" إلى أقل من 35000 دولار لأول مرة في شهر.