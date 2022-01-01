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رئيس كوريا الجنوبية يعلن انضمام بلاده إلى العقوبات ضد روسيا

الخميس 24 فبراير 2022 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس كوريا الجنوبية يعلن انضمام بلاده إلى العقوبات ضد روسيا



وكالات

عبر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الخميس، عن أسفه للعملية الروسية في أوكرانيا، معلنا انضمام بلاده إلى العقوبات ضد روسيا.

وقال بارك سو-هيون، السكرتير الرئاسي الأعلى للاتصالات العامة، إن "الرئيس مون عبر عن أسفه للغزو الروسي لأوكرانيا، وأعلن انضمام كوريا الجنوبية إلى العقوبات ضد روسيا".

واعتبر مون، أن "استخدام القوة التي تسفر عن ضحايا في الأرواح لا يمكن تبرئته بأي حال من الأحوال".

وأضاف: "كوريا الجنوبية ستنضم إلى العقوبات الدولية ضد روسيا، حيث أعرب عن أسفه لهجوم موسكو على أوكرانيا".

كما أصدر مون تعليمات للحكومة ببذل كل ما في وسعها لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين في أوكرانيا. 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في خطاب إلى الروس صباح اليوم أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة في دونباس، مشيرا إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.

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