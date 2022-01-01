  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة (فيديوهات)

الخميس 24 فبراير 2022 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة (فيديوهات)



وكالات

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنّ "البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية معطلة بأسلحة عالية الدقة".

وأوضحت الدفاع الروسية أنّ "من بين البنى الأوكرانية التي يتم إخمادها المطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة"، مؤكّدةً أنّه "لا قصف للمدن الأوكرانية بالصواريخ ولا المدفعية ولا شيء يهدد السكان المدنيين".

وأفاد إعلام أوكراني محلي بأنّ القوات الروسية بدأت بعبور الحدود الأوكرانية "باتجاه خاركوف ثاني أكبر المدن الأوكرانية".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شاهد وقوع انفجاراتٍ قرب كراماتورسك الأوكرانية، وسماع دوي انفجارات في كييف ومدن أوكرانية أخرى قرب خط الجبهة وعلى امتداد الساحل.

وفي إثر ذلك، أعلنت أوكرانيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، فيما أعلنت روسيا إلغاء رحلات الطيران إلى كل من كراسنودار وسوتشي وآنابا في جنوب البلاد.

وفي السياق، قال موفد الميادين إلى أوكرانيا إنّ "وسائل الإعلام تتحث عن قصف على لفيف أقصى غرب أوكرانيا"، مشيراً إلى أنّ هناك "معلومات عن استهداف صواريخ قاعدة عسكرية للجيش الأوكراني في محيط مدينة مريوبول".

يشار إلى أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلاً إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".

كما قال الرئيس الروسي إنّ "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت"، مشيراً إلى أنّ "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية نووية".

كما أطلقت روسيا صواريخ "سميرتش من طراز Bm-30" من منطقة بيلغورود الروسية تجاه أوكرانيا.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل المنخفض الجوي القادم الذي يضرب فلسطين

الغزو الروسي لأوكرانيا بدأ

بالفيديو: اللحظات الأولى لعملية روسيا العسكرية في أوكرانيا

بوتين يعلن عن "عملية عسكرية" في أوكرانيا

مشاهد تعرض لأول مرة لعملية إحراق آلية إسرائيلية على حدود غزة قبل أيام

العملات في فلسطين : ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

الاعلان عن التسعيرة الرسمية لأداء مناسك العمرة لأهالي قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة في غزة: 6 وفيات و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الغزو الروسي لأوكرانيا بدأ

بوتين يعلن عن "عملية عسكرية" في أوكرانيا

شاهد

بالفيديو: اللحظات الأولى لعملية روسيا العسكرية في أوكرانيا

مجذوب

لبنان: القبض على عميل "مخضرم" متورط باغتيال القيادين في الجهاد الاسلامي الأخوين المجذوب

الاتصالات الفلسطينية