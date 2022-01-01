الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة (فيديوهات)

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنّ "البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية معطلة بأسلحة عالية الدقة".

وأوضحت الدفاع الروسية أنّ "من بين البنى الأوكرانية التي يتم إخمادها المطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة"، مؤكّدةً أنّه "لا قصف للمدن الأوكرانية بالصواريخ ولا المدفعية ولا شيء يهدد السكان المدنيين".

وأفاد إعلام أوكراني محلي بأنّ القوات الروسية بدأت بعبور الحدود الأوكرانية "باتجاه خاركوف ثاني أكبر المدن الأوكرانية".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شاهد وقوع انفجاراتٍ قرب كراماتورسك الأوكرانية، وسماع دوي انفجارات في كييف ومدن أوكرانية أخرى قرب خط الجبهة وعلى امتداد الساحل.

وفي إثر ذلك، أعلنت أوكرانيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، فيما أعلنت روسيا إلغاء رحلات الطيران إلى كل من كراسنودار وسوتشي وآنابا في جنوب البلاد.

وفي السياق، قال موفد الميادين إلى أوكرانيا إنّ "وسائل الإعلام تتحث عن قصف على لفيف أقصى غرب أوكرانيا"، مشيراً إلى أنّ هناك "معلومات عن استهداف صواريخ قاعدة عسكرية للجيش الأوكراني في محيط مدينة مريوبول".

يشار إلى أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلاً إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".

كما قال الرئيس الروسي إنّ "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت"، مشيراً إلى أنّ "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية نووية".

كما أطلقت روسيا صواريخ "سميرتش من طراز Bm-30" من منطقة بيلغورود الروسية تجاه أوكرانيا.