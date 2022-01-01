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مسؤول أوكراني: 7 قتلى جراء الضربات العسكرية الروسية

الخميس 24 فبراير 2022 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أوكراني: 7 قتلى جراء الضربات العسكرية الروسية



وكالات

أعلن مسؤول حكومي أوكراني أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا جراء قصف روسيا قاعدة عسكرية في مقاطعة أوديسا جنوب البلاد.

وذكر مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشينكو، على قناته في "تيليغرام"، نقلا عن الشرطة، أن القصف الذي تعرضت له القاعدة العسكرية رقم 0173 في مدينة بودولسك بمقاطعة أوديسا خلف ستة قتلى وسبعة جرحى، بينما لا يزال 19 شخصا في عداد المفقودين.

كما أشار غيراشينكو إلى أن شخصا قتل وأصيب اثنان جراء القصف الروسي في مدينة ماريوبول.

من جانبه، أعلن حرس الحدود الأوكراني في بيان له عن مقتل ثلاثة من عناصره جراء العملية الروسية.

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