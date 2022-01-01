الرئيس الإسرائيلي يغادر إلى اليونان

القدس المحتلة / سما /

غادر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إلى اليونان، حيث من المقرر أن يلتقي نظيرته اليونانية ورئيس الوزراء في أثينا في رحلة سريعة، قبيل زيارة مرتقبة إلى تركيا.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الزيارة التي تستغرق يوما واحدا إلى العاصمة اليونانية، تأتي قبل أسبوع من الموعد المقرر لزيارة هرتصوغ إلى قبرص، وسط تغيير بحري محتمل في التحالفات الإقليمية عبر شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه "من المرجح أن تهيمن زيارة هرتصوغ المقرر إجراؤها في الأسابيع القليلة المقبلة إلى تركيا، على المحادثات في أثينا إلى جانب شراكة الطاقة الناشئة في شرق البحر الأبيض المتوسط".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإسرائيلي مع نظيرته اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، التي وجهت الدعوة إليه، قبل عقد محادثات منفصلة مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس البرلمان كونستانتينوس تاسولاس وزعيم المعارضة أليكس تسيبراس.

وفي 2 مارس، من المقرر أن يسافر هرتصوغ إلى قبرص ويلتقي بالرئيس نيكوس أناستاسيادس.

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن "العلاقة بين إسرائيل واليونان وقبرص، شهدت صداقة مزدهرة في السنوات الأخيرة، حيث أقيمت شراكات في مجال الطاقة وأجريت تدريبات عسكرية مشتركة، لكن إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين إسرائيل وتركيا قد يعقد التحالف".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"