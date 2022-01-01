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بوتين يحذر و يتوعد هؤلاء بـ"ردّ لم يواجهوه في تاريخهم" ..

الخميس 24 فبراير 2022 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يحذر و يتوعد هؤلاء بـ"ردّ لم يواجهوه في تاريخهم" ..



وكالات

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلده سيرد فورا على أي محاولات من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم الخميس ضد أهداف في أوكرانيا.

وقال بوتين : "أوجه الآن بعض كلمات مهمة جدا إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية: أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا، يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم".

وتابع: "نحن مستعدون لأي تطورات وقد اتخاذ كافة القرارات المطلوبة في هذا الخصوص، وآمل أن يُسمع كلامي".

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