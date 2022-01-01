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زيلينسكي يعلن أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا

الخميس 24 فبراير 2022 07:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيلينسكي يعلن أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا



كييف/سما/

أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.


وأكد زيلينسكي أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.


وقال في رسالة عبر الفيديو مخاطبا الشعب الأوكراني: "هذا الصباح، أعلن الرئيس بوتين عن عملية عسكرية خاصة في دونباس. نفذت روسيا ضربات على بنيتنا التحتية العسكرية، على حرس حدودنا. سُمع دوي انفجارات في العديد من مدن أوكرانيا. نحن نطبق الأحكام العرفية في جميع أنحاء الدولة. منذ دقيقة واحدة، لقد أجريت محادثة مع الرئيس بايدن. بدأت الولايات المتحدة بحشد الدعم الدولي. مطلوب منا الهدوء، إذا أمكن، ابقوا في المنزل. نحن نعمل، قطاع الأمن والدفاع بأكمله في أوكرانيا يعمل. ونحن مستعدون لأي شيء وسنهزم الجميع".

#زيلينسكي #روسيا #أوكرانيا

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