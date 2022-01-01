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غوتيريش مناشدا بوتين: باسم الإنسانية أعد قواتك إلى روسيا

الخميس 24 فبراير 2022 06:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش مناشدا بوتين: باسم الإنسانية أعد قواتك إلى روسيا



نيويورك/سما/

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إعادة القوات إلى روسيا ومنع وقوع أسوأ حرب في أوروبا منذ بداية هذا القرن.
وقال للصحفيين: "في الظروف الحالية، يجب أن أقول: الرئيس (فلاديمير) بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا. باسم الإنسانية، لا تدع ما وقوع أسوأ حرب منذ بداية القرن".


وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".
وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدي روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".

#أنطونيو غوتيريش #روسيا #أوكرانيا #الامم المتحدة

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