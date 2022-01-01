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زيلينكسي: روسيا أقرت شن هجوم على أوكرانيا..لا نريد حربا باردة ولا حارة

الخميس 24 فبراير 2022 02:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيلينكسي: روسيا أقرت شن هجوم على أوكرانيا..لا نريد حربا باردة ولا حارة



كييف/سما/

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن روسيا أقرت شن هجوم على بلاده، مضيفا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لم يرد على دعوته لإجراء محادثات.

وأضاف زيلينسكي "لا نريد حربا باردة ولا حارة لكننا سندافع عن أنفسنا،  الروس والأوكرانيون مختلفون ولكنهم ليسوا أعداء.

وتابع " إن أوكرانيا يمكن أن تشكل تهديدًا لروسيا لكن هذا لم يكن في الماضي ولا حتى الآن ولن يكون في المستقبل.

أدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في خطاب مدته عشر دقائق نُشر على تليغرام وتحدث خلاله باللغتين الأوكرانية والروسية.

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