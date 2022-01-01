  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليفربول يسحق ليدز يونايتد بسداسية بقيادة محمد صلاح (فيديو)

الخميس 24 فبراير 2022 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يسحق ليدز يونايتد بسداسية بقيادة محمد صلاح (فيديو)



حقق ليفربول فوزا كاسحا على ضيفه ليدز يونايتد بسداسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".

وتألق نجم "الريدز"، المصري محمد صلاح في اللقاء بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 15 و35، وقدم تمريرة حاسمة لزميله الكاميروني جويل ماتيب الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ30.

وفي الشوط الثاني أضاف السنغالي ساديو ماني هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 80 و90، فيما ختم الهولندي فيرجيل فان دايك سداسية ليفربول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.


وبهدفيه اليوم، رفع صلاح رصيده إلى 19 هدفا معززا صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز متقدما بفارق 7 أهداف عن أقرب مطارديه زميله البرتغالي ديوغو جوتا صاحب الـ12 هدفا.


وبهذا الفوز العريض، رفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة وقلص الفارق إلى 3 نقاط مع المتصدر مانشستر سيتي ليشعل الصراع على اللقب.

في المقابل، توقف رصيد ليدز يونايتد عند 23 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

#محمد صلاح #الدوري الانجليزي الممتاز #البريمرليج #اهداف محمد صلاح اليوم #اهداف ليفربول اليوم #ليفربول وليدز يونايتد #اهداف ليفربول وليدز يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

مشاهد تعرض لأول مرة لعملية إحراق آلية إسرائيلية على حدود غزة قبل أيام

الاعلان عن التسعيرة الرسمية لأداء مناسك العمرة لأهالي قطاع غزة

أسعار صرف العملات

"طعنها 50 مرة بـ4 سكاكين" : اتهام زوج رسمية بربور بقتلها وهي حامل

عبقري ورائع .. ترامب يُعلق على الأزمة الأوكرانية وخطاب بوتين وهذا ما قاله..

لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

"إسرائيل" تعلن موقفها رسميا من الأزمة الأوكرانية

الأخبار الرئيسية

ثلاثة شهداء في عدوان اسرائيلي على دمشق

تفاصيل المنخفض الجوي القادم الذي يضرب فلسطين

أوكرانيا تعلن حالة الطوارئ ..البنتاغون: غزو روسي بأي لحظة.."بوتين اتخذ قراره"

اسرائيل

مشاهد تعرض لأول مرة لعملية إحراق آلية إسرائيلية على حدود غزة قبل أيام

فيديو يوثق تهديد ضابط مخابرات إسرائيلي بإعدام الطفل محمد شحادة (شاهد)

الاتصالات الفلسطينية