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الإمارات تدرج فردا و5 كيانات ضمن قائمة الإرهاب المحلية

الخميس 24 فبراير 2022 01:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تدرج فردا و5 كيانات ضمن قائمة الإرهاب المحلية



أبوظبي/سما/

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، يوم الأربعاء، قرارا تضمن إدراج فرد و5 كيانات ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية فإن القائمة "شملت المدعو عبده عبد الله دائل أحمد"، فيما شملت الكيانات كلا من: "العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية"، و"شركة الحظاء للصرافة"، و"معاذ عبد الله دائل للاستيراد والتصدير"، و"الناقلة ثري /9109550 IMO/ 5"، و"بيريدوت للتجارة والشحن ذ م م".

وأشارت الوكالة إلى أن القرار يأتي في إطار "حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له".

وأضافت أن "هذه الشركات والأفراد مرتبطون بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين".

#الامارات

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