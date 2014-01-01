رئيسا "دونيتسك ولوغانسك" يطلبان من بوتين المساعدة في صد عدوان القوات الأوكرانية

موسكو/سما/

ذكر الكرملين أن رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، طلبا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان القوات الأوكرانية على المنطقتين.



وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به مساء الأربعاء: "تم الحصول على رسالتي طلب إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من قبل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك. يعرب رئيسا الجمهوريتين باسمهما ونيابة عن شعبيهما مرة أخرى عن الامتنان للرئيس الروسي على الاعتراف بدولتيهما".

وتابع بيسكوف: "على خلفية الأوضاع التي تشكلت حتى الآن وبهدف منع سقوط ضحايا بين المواطنين المدنيين ووقوع كارثة إنسانية، يطلب رئيسا الجمهوريتين من الرئيس الروسي المساعدة في صد عدوان القوات والتشكيلات المسلحة الأوكرانية على أساس المادتين الـ3 والـ4 في اتفاقي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين الاتحاد الروسي من جهة والجمهوريتين من جهة أخرى".

وذكر بيسكوف أن بوشيلين وباسيتشنيك يشددان في طلبيهما على أن "مواطني الجمهوريتين مضطرون، على خلفية تصاعد الأوضاع والتهديدات من قبل كييف، إلى مغادرة بيوتهم فيما تستمر عملية إجلائهم إلى روسيا".

ونقل بيسكوف: "في ظل العدوان العسكري المتواصل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تشهد الجمهوريتان تدميرا للبنية التحتية المدنية والصناعية والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال والأسوأ من ذلك كله - مقتل مدنيين بينهم أطفال".

وأشار بوشيلين وباسيتشنيك في رسالتيهما إلى أن "كييف تواصل زيادة وجودها العسكري على خط التماس القتالي، وتحصل مع ذلك على دعم كامل، بما في ذلك العسكري، من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى".

وشدد رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في هذا السياق على أن "النظام في كييف يسعى إلى حل عسكري للنزاع" في دونباس.

وقد وقع الرئيس الروسي، الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

كما أبرم بوتين مع رئيسي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، اتفاقيتين للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، ووجه بموجبهما القوات المسلحة الروسية "بتنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضيهما.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014" ومتهما إياه بأنه أكد مرارا عدم نيته الالتزام باتفاقات مينسك لتسوية النزاع دبلوماسيا.

والثلاثاء أكدت وزارة الخارجية الروسية أن حكومة البلاد لا تنوي حاليا إرسال قواتها المسلحة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشددة مع ذلك على استعداد موسكو لمساعدتهما عسكريا حال وجود تهديد لهما.