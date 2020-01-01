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"الصحة الإسرائيلية" تسجّل نحو 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 23 فبراير 2022 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة الإسرائيلية" تسجّل نحو 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 6977 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، و12,117 إصابة يوم أمس الثلاثاء.

ووفقًا للمعطيات، ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 10,075 وفاة، منذ بدء رصد الوباء في شباط/ فبراير 2020.

وانخفض عدد المصابين بحالة حرجة إلى 673 مصابًا، منهم 244 موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي.

وعلى صعيد حملة التطعيم، تشير المعطيات إلى أن 6,698,398 شخصًا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الرابعة 723,176 شخصًا.

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#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #وباء كورونا

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