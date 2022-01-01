يديعوت: اعتقال إسرائيلي في السعودية لمدحه "إسرائيل" (فيديو)

الرياض/سما/

ذكرت صحيفة ” يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية أن السلطات السعودية اعتقلت، قبل نحو أسبوع، إسرائيلياً هتف عالياً بأن “دولته هي الأعظم في العالم”.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن عائلة الإسرائيلي، الذي لم تكشف عن هويته، فإن الرجل قام بتصوير نفسه من خلال مقطع فيديو هتف فيه بأن إسرائيل هي أعظم دولة في العالم، وذلك احتجاجاً على الخدمة التي تلقاها في إحدى الصيدليات.

وأشارت إلى أن الرجل أشاد بإسرائيل بعد أن توجه لطلب لقاء طبيب، لكن المركز الصحي الذي قصده أحاله إلى إحدى الصيدليات للحصول على العلاج الذي يحتاج، وهو ما أثار غضبه.

ونقلت الصحيفة عن الرجل، الذي يعيش في مدينة رهط الفلسطينية، قوله”: أعطيت اسمي واسم والدي وكل بياناتي للجهة المختصة، وقلت لهم أريد لقاء الطبيب فأرسلوني إلى صيدلية”، مضيفاً: “أقسم بالله أن حياتنا نعمة في هذا البلد.. باسم الله إسرائيل هي أعظم دولة في العالم”.

وأوضحت “يديعوت” أن عائلة الرجل لم تعرف عن حادثة الاعتقال إلا بعد أن قام بعض من أصدقائه بإخبارهم، وأنهم لم يتمكنوا من التواصل معه.

وبحسب أحد أقاربه، فإن الرجل معاق ومصاب بمرض السكر، وتصرفه جاء بعد أن كان غاضباً عقب إحالته إلى الصيدلية”.

وقال قريبه “منذ الاعتقال، اتصلنا بالمسؤولين، وأخبرونا بتمديد حبسه الاحتياطي. وقالوا لنا إنهم سيفرجون عنه بعد العمرة وآمل أن يتم إطلاق سراحه حقًا، مشيراً إلى أنهم كعائلة تلقوا اتصالات من بعض أعضاء الكنيست لمواساتهم.

وأكدت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ليست على دراية بالقضية، وأنها لم تبلغ عملياً بأي تقرير بهذا الشأن.