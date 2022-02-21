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فيديو مثير للرئيس الروسي..بوتين يحرج رئيس استخباراته

الأربعاء 23 فبراير 2022 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو مثير للرئيس الروسي..بوتين يحرج رئيس استخباراته



موسكو/سما/

أحرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي الاثنين، قبل إعلان بوتين الاعتراف باستقلالية منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا.


وبدا ناريشكين مترددا في تأييد قرار إعلان بوتين الاعتراف باستقلالية لوغانسك ودونيتسك، وقال: "سوف أؤيد اقتراح الاعتراف"، قبل أن يسأله الرئيس الروسي: "سوف تؤيد أم تؤيد فعلًا؟ تحدث مباشرة، سيرغي إيفجينيفيتش"، ليرد الأخير بنعم، برتدد واضح.


وبعد بث لقطات من الاجتماع، بث التلفزيون الرسمي الروسي خطابًا لبوتين، الذي وقع بعد ذلك وثائق تعترف باستقلالية المنطقتين.


وفي ما يأتي ما دار بين الرئيس الروسي ورئيس الاستخبارات:


ناريشكين: أوافق على أنه يمكن منح شركائنا الغربيين فرصة أخيرة، لعرض فكرة إجبار كييف على صنع السلام والوفاء باتفاقيات مينسك في أقرب وقت ممكن. خلاف ذلك، يجب أن نتخذ القرار الذي نتحدث عنه اليوم.


بوتين: ماذا تقصد بخلاف ذلك؟ هل تقترح بدء عملية التفاوض؟


ناريشكين: آه ... لا، أنا ...


بوتين: أم تعترف بسيادة الجمهوريتين؟


ناريشكين: [يتلعثم] أنا ... أنا ...

بوتين: قلها بصراحة!

ناريشكين: أنا ... سوف أؤيد اقتراح الاعتراف ...

بوتين: سوف تؤيد أم تؤيد فعلًا؟ تحدث مباشرة، سيرغي إيفجينيفيتش!


ناريشكين: أنا أؤيد اقتراح ...


بوتين: قلها فقط - نعم أم لا!


ناريشكين: حسنًا، أنا أقول، أنا أؤيد اقتراح دمج جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في الاتحاد الروسي.


بوتين: نحن لا نتحدث عن ذلك ولا نناقشه. نحن نتحدث عن الاعتراف باستقلالهما أم لا.


ناريشكين: نعم. أنا أؤيد اقتراح الاعتراف بالاستقلال.


بوتين: جيد. رجاءً اجلس. شكرا لك.

#بوتين #دونباس

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