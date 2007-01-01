  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

تونس تسحب فيلم "ديث أون ذي نايل" بسبب تولي ممثلة إسرائيلية بطولته

الأربعاء 23 فبراير 2022 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تسحب فيلم "ديث أون ذي نايل" بسبب تولي ممثلة إسرائيلية بطولته



أ ف ب/سما/

سحبت السلطات التونسية من قاعات السينما المحلية الفيلم الأميركي "Death on the Nile" الذي تؤدي بطولته الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، إثر حملة مقاطعة قادتها جهات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل، على ما أفاد مصدر رسمي الأربعاء.

وقد سُحب فيلم المخرج البريطاني كينيث براناه المستوحى من رواية بالاسم عينه للكاتبة أغاثا كريستي، من الصالات التونسية بعد طرحه في التاسع من شباط/فبراير الجاري، بأمر من وزارة الثقافة، وفق مكتب الإعلام في الوزارة.

وقالت الناشطة كوثر الشابي، وهي من القائمين على حملة المقاطعة، لوكالة فرانس برس إن "الممثلة الإسرائيلية (غال غادوت) تلقت تدريبا من الجيش الصهيوني وتدعم احتلال الأراضي الفلسطينية".

وأشارت إلى إلغاء وقفة احتجاجية كانت مقررة أمام قاعة سينمائية كبيرة في العاصمة التونسية كان يُعرض فيها الفيلم، بعد صدور القرار الحكومي.

وبقي ملصق الفيلم ظاهرا الأربعاء عند مدخل بعض صالات السينما في تونس العاصمة، غير أن مسؤولين في هذه القاعات أكدوا لوكالة فرانس برس سحب العمل من برنامج العروض.

وكانت الممثلة غال غادوت أيّدت عام 2014 عبر صفحتها على فيسبوك العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مبدية دعمها للجيش الإسرائيلي وموجهة انتقادات لحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على القطاع الفلسطيني منذ 2007.

وتسببت هذه الحرب المدمرة بمقتل ما لا يقل عن 2251 فلسطينيا بأكثريتهم مدنيون، و74 إسرائيليا بغالبيتهم من العسكريين.

وكانت تونس منعت سنة 2017 فيلم "Wonder Woman" بسبب أداء الممثلة الإسرائيلية غال غادوت أيضا دور البطولة فيه.

وتونس التي احتضنت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بين عامي 1982 و1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة وترفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، خلافا لبلدان عربية أخرى وقّعت اتفاقات مع الدولة العبرية في السنوات الأخيرة.

وقد مُنع عرض فيلم "Death on the Nile" أيضا في الكويت ولبنان للسبب عينه، فيما يُعرض في صالات بلدان عربية أخرى.

#تونس #فيلم "ديث أون ذي نايل"

الأكثر قراءة اليوم

اعلام عبري: "إسرائيل" تدرس تغيير موقفها العلني حيال الأزمة الأوكرانية

أسعار صرف العملات

بايدن يعلن حزمة عقوبات على روسيا..والكرملين: بوتين لم يتابع الخطاب..لديه اجتماع عمل !

عبقري ورائع .. ترامب يُعلق على الأزمة الأوكرانية وخطاب بوتين وهذا ما قاله..

"طعنها 50 مرة بـ4 سكاكين" : اتهام زوج رسمية بربور بقتلها وهي حامل

"إسرائيل" تعلن موقفها رسميا من الأزمة الأوكرانية

معاريف: "قوة الردع" الاسرائيلية تآكلت لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

اسرائيل

مشاهد تعرض لأول مرة لعملية إحراق آلية إسرائيلية على حدود غزة قبل أيام

تسعير

الاعلان عن التسعيرة الرسمية لأداء مناسك العمرة لأهالي قطاع غزة

سسس

هآرتس: هكذا أحدثت "إسرائيل" نظام "أبرتهايد متطور" ضد الفلسطينيين

لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

روسيا: سنرد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة

الاتصالات الفلسطينية