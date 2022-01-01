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تعرض المواقع الحكومية الأوكرانية الالكترونية لهجوم سيبراني واسع

الأربعاء 23 فبراير 2022 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرض المواقع الحكومية الأوكرانية الالكترونية لهجوم سيبراني واسع



كييف/سما/

أكدت الحكومة الأوكرانية أن عددا من المواقع الإلكترونية التابعة لها تعطلت نتيجة لتعرضها مساء اليوم الأربعاء لهجوم سيبراني واسع النطاق.

الحكومة الأوكرانية تعلن تعرض مواقعها الإلكترونية لهجوم سيبراني واسعروسيا تنفي اتهامات أمريكية بتورطها بالهجمات السيبرانية على أوكرانيا
وذكر وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيودوروف على قناته في تطبيق "تيليغرام" أن الهجوم من نوع إغراق الخدمات (DDoS) انطلق في الساعة الـ16:00 تقريبا بالتوقيت المحلي، مضيفا: "تلقينا بيانات (بخصوص الهجوم) من عدد من المصارف، وكذلك هناك بعض المشاكل في الوصول إلى مواقع مجلس الرادا (البرلمان) ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية".

وأوضح الوزير أن هذه المشاكل ناتجة عن انتقال هذه المواقع إلى مقدم خدمات آخر بغية تقليص الأضرار جراء الهجوم السيبراني.

وجاء ذلك بعد ورود أنباء عن تعطل المواقع الإلكترونية التابعة لمكتب مجلس الوزراء ومجلس الرادا (البرلمان) ووزارة الخارجية، ناهيك عن اضطرابات في عمل مواقع وزارتي الداخلية والدفاع وخدمة الأمن الأوكرانية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات حول أوكرانيا واعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس عن هذا البلد.

وكانت الإدارة الأمريكية قد حملت روسيا مؤخرا المسؤولية عن شن هجمات سيبرانية على الحكومة الأوكرانية، ورفضت موسكو هذه الاتهامات.

#كييف #المواقع الحكومية الأوكرانية الالكترونية #هاكرز

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