الرجوب: الرياضة الفلسطينية ترحب بمد جسور التعاون مع الهيئات الرياضية الدولية

رام الله/سما/

بحث رئيس اللجنة الأولمبية الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، مع سفير كوريا الجنوبية لدى دولة فلسطين سونغ سي-جين، تعزيز علاقات التعاون على الصعيد الرياضي.

وأكد الرجوب خلال استقباله السفير الكوري، في مقر اللجنة في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أن اللجنة الأولمبية بمظلتها التي تشمل كافة الاتحادات الرياضية ترحب دوما بمد جسور التواصل والتعاون مع كافة الهيئات الرياضية الدولية والقارية والوطنية.

وأشار إلى حرص اللجنة الأولمبية على العمل ضمن إطار الميثاق الأولمبي، والالتزام باللوائح والتعليمات الناظمة للعمل الرياضي، كونها جزء من الأسرة الرياضية الدولية.

ولفت إلى أن الرياضة الفلسطينية رغم الظروف المحيطة، استطاعت أن تتغلب على كافة العقبات، وأن تعمل ضمن منظومة واحدة في الوطن والشتات.

وأوضح الرجوب أن هذه الوحدوية تم ترجمتها بشكل فعلي على أرض الواقع، من خلال مختلف الهيئات الرياضية الرسمية والأهلية والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية.

وأشاد بدور سفارة كوريا الجنوبية في تنظيم بطولة السفير الكوري للتايكواندو سنويا، بالتعاون مع اتحاد اللعبة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات والأحداث تعزز التعاون والتواصل على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطد جوانب الصداقة بين الشعبيّن الفلسطيني والكوري.

ودعا إلى حماية الرياضة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن الميثاق الرياضي الأولمبي وقرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أنها حققت تطورا ملحوظا على الصعيد الإداري والفني، والذي ظهرت نتائجه من خلال بناء رياضي فلسطيني قادر على المنافسة في المحافل القارية.

وأكد الرجوب أن المنظومة الرياضية الفلسطينية تسعى للبناء على ما حققته من إنجازات لافتة، والحرص على مواصلة التطور بوضع رؤى تستهدف كافة الاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية.

بدوره، أشاد السفير الكوري بالنهضة التي حققتها الرياضة الفلسطينية، مؤكدا حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين في العديد من المجالات، ومن ضمنها الرياضة التي أصبحت أداة تواصل بين الشعوب.

وأشار إلى أن اتحاد التايكواندو الفلسطيني استطاع أن يبرز على الساحة الرياضية الدولية، وتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات، معربا عن سعادته بشراكة مع الاتحاد في تنظيم بطولة السفير السنوية.