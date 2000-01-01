  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مسؤول في لوغانسك: الجمهورية منفتحة لإقامة علاقات مع "إسرائيل"

الأربعاء 23 فبراير 2022 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول في لوغانسك: الجمهورية منفتحة لإقامة علاقات مع "إسرائيل"



لوغانسك/سما/

تحدث مستشار السياسة الخارجية في جمهورية لوغانسك، روديون ميروشنيك، عن الأزمة الأوكرانية وآفاق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.


وقال ميروشنيك في مقابلة مع قناة "i24NEWS"، إن الجمهورية يمكن أن تكون مفتوحة للعلاقات مع إسرائيل.


وأضاف "بالطبع، نحن مهتمون بتوسيع اتصالاتنا- أولويتنا ستكون إقامة علاقات اقتصادية وسياسية مع إسرائيل، على الأقل لأننا في نفس الجانب، الذي يدعو إلى "مناهضة الفاشية".


وتابع ميروشنيك: "في ظل وجود الإرادة السياسية من كلا الجانبين ، يمكن أن تكون لدينا مثل هذه العلاقة".

كما أشار إلى أن عددًا من الأشخاص من لوغانسك يقيمون داخل إسرائيل.


وبشأن الاعتراف الروسي بجمهورية وغانسك، قال ميروشنيك "يُنظر إلى قرار اعتراف روسيا الاتحادية بنا على أنه إجراء إنقاذ وكمساعدة في هذه اللحظة الحرجة للغاية".
وأضاف أن المفاوضات مع أوكرانيا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق كانت متوقفة، وأن كييف "كثفت الخطر العسكري بإرسال 150 ألفًا إلى خط المواجهة".
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.



على إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مراسيم الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.

#اسرائيل #لوغانسك #الازمة الاوكرانية #روسيا

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة توضح حقيقة حادثة الاعتداء على أحد أصحاب البسطات في خانيونس

الصراع يمتد للغاز.. روسيا: "مرحبا بكم في عالم الـ2000 يورو"

اعلام عبري: "إسرائيل" تدرس تغيير موقفها العلني حيال الأزمة الأوكرانية

الغارديان: هذا ما يعنيه اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك

بايدن يعلن حزمة عقوبات على روسيا..والكرملين: بوتين لم يتابع الخطاب..لديه اجتماع عمل !

أسعار صرف العملات

عبقري ورائع .. ترامب يُعلق على الأزمة الأوكرانية وخطاب بوتين وهذا ما قاله..

الأخبار الرئيسية

لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

روسيا: سنرد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة

اسرائيل

"إسرائيل" تعلن موقفها رسميا من الأزمة الأوكرانية

مدير الاونروا بغزة: 81% من اللاجئين تحت خط الفقر في القطاع

19 وفاة و2042 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3823 حالة تعاف في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية