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بعد انتشار صورتها بالحجاب.. أول تعليق للنجمة السورية رغدة على "اعتزالها الفن"

الأربعاء 23 فبراير 2022 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد انتشار صورتها بالحجاب.. أول تعليق للنجمة السورية رغدة على "اعتزالها الفن"



وكالات / سما /

حسمت الفنانة السورية رغدة، حالة الجدل التي أثيرت بعد نشر صورة لها بالحجاب عبر حسابها على "فيسبوك"، وأرفقتها بتعليق غامض.

وقالت رغدة معلقة على الصورة: "عشت حياتي دائما كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده"، من دون أن توضح إن كانت قد قررت الاعتزال أم لا.

وأكدت رغدة في تصريح لصحيفة "الوطن"، على أنها لم تعتزل الفن، مضيفة: "من المؤكد أن أعمار البشر بيد المولى عز وجل، وهو المقصد والغرض مما كتبته من تعليق على الصورة".

وابتعدت الفنانة السورية رغدة عن الساحة الفنية منذ مشاركتها في مسلسل "الضاهر" للمخرج ياسر زايد، وبطولة الفنان محمد فؤاد، والذي عُرض في العام 2019، حيث جسدت فيه شخصية "أزهار"، وشاركها البطولة حسن يوسف، فريال يوسف، تامر عبدالمنعم، مادلين طبر، كريم كوجاك، إنجي شرف، أميرة هاني، صبري عبدالمنعم، سميرة محسن، أحمد التهامي وكوكبة من النجوم، تأليف تامر عبدالمنعم.

وقدمت رغدة أكثر من 75 عملا فنيا بين السينما والدراما التليفزيونية والإذاعة على مدار مسيرتها الفنية، ومن أبرز أعمالها أفلام "استاكوزا، زوجتي والذئب، الإمبراطور، مصرع الذئاب، المركب، كابوريا، ترويض الرجل، آسف للإزعاج، العملاق، أحضان الخوف، السفلة، التقرير، النشالات الفاتنات، خيوط العنكبوت، وموت سميرة" وغيرها.

وعلى صعيد الدراما التليفزيونية، شاركت رغدة في بطولة العديد من المسلسلات، أبرزها "جراب حواء، الشك، علي باب مصر، أمس لا يموت، العبابيد، الدوائر المغلقة، أحلام فستق، الطوفان، حافة الهاوية، وإسطبل عنتر".

#رغدة #الحجاب #الفن

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